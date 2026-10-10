Ukraine-Les discussions qui se sont tenues à Miami ont été constructives, dit Witkoff

Des représentants ukrainiens, européens, américains et des pays de l'Otan ont tenu des discussions constructives vendredi à Miami, sur les moyens de parvenir à une désescalade et de mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, a dit l'émissaire américain Steve Witkoff.

Les participants sont convenus de poursuivre les efforts diplomatiques en ce sens, a-t-il ajouté.

(Costas Pitas et Christian Martinez; version française Camille Raynaud)