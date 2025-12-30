Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Ukraine-Les dirigeants européens vont s'entretenir à 10h00 GMT, selon la chaîne TVN24
information fournie par Reuters•30/12/2025 à 10:07
Le Premier ministre
polonais Donald Tusk va s'entretenir avec d'autres dirigeants
européens au sujet de la situation en Ukraine à 10h00 GMT mardi,
a rapporté la chaîne TVN24.
(Alan Charlish, Pawel Florkiewicz et Anna Wlodarczak-Semczuk ;
version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)
Le gouvernement a prolongé lundi la défiscalisation des pourboires, et ce jusqu'au vote du budget de l'Etat pour 2026, via la publication d'une instruction au Bulletin officiel des finances publiques. L'exonération de charges fiscales sur les pourboires versés ...
information fournie par Boursorama avec AFP•30.12.2025•10:25•
L'inflation en Espagne a légèrement reculé en décembre pour atteindre 2,9% sur un an, selon une estimation provisoire publiée mardi par l’Institut national des statistiques (INE). Il s'agit du deuxième mois consécutif de recul: le taux de novembre s'établissait ...
information fournie par Boursorama avec AFP•30.12.2025•10:21•
La banque américaine Citigroup a annoncé dans la nuit de lundi à mardi la vente de ses derniers actifs en Russie et anticipe de perdre 1,1 milliard de dollars dans cette opération. La vente devrait être bouclée dans la première partie de 2026, mais reste soumise ...
Le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé mardi à écouter "les revendications légitimes" des manifestants, après deux jours de contestation de commerçants à Téhéran contre la vie chère et l'hyperinflation galopante. "J'ai demandé au ministre de l'Intérieur ...
