information fournie par Reuters • 30/12/2025 à 10:07

Ukraine-Les dirigeants européens vont s'entretenir à 10h00 GMT, selon la chaîne TVN24

Le Premier ministre polonais Donald Tusk va s'entretenir avec d'autres dirigeants européens au sujet de la situation en Ukraine à 10h00 GMT mardi, a rapporté la chaîne TVN24.

