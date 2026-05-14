Ukraine-Les autorités signalent une attaque russe massive contre Kyiv

Des responsables ukrainiens ont déclaré que Kyiv a été la cible d'une attaque massive de la Russie, qui a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi des drones et des missiles contre la capitale ukrainienne.

Plusieurs bâtiments, dont des immeubles résidentiels, ont été endommagés par des débris de drones en différents points de la ville, a déclaré le chef de l'administration militaire de Kyiv, Tymour Tkachenko.

Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat.

Des vidéos montrant des immeubles résidentiels incendiés ont circulé sur des comptes non-officiels de la messagerie Telegram.

L'aviation ukrainienne a rapporté également des attaques de missiles effectués par Moscou contre d'autres régions du pays, dont Kharkiv et Soumy.

(Ron Popeski; version française Jean Terzian)