Ukraine-Les attaques russes font 22 morts à l'approche du cessez-le-feu proposé par Kyiv

(Actualisé avec bilan en Ukraine, détails)

Au moins 22 personnes ont été tuées dans des attaques russes en Ukraine mardi, dont 12 lors de l'une des frappes les plus meurtrières depuis le début de l'année, alors qu'approche l'échéance pour la proposition de Kyiv, visant à instaurer un cessez-le-feu à durée indéterminée à partir de minuit.

La Russie a annoncé un cessez-le-feu pour les 8 et 9 mai, dates auxquelles elle commémore la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

En réponse, l'Ukraine a annoncé une proposition de cessez-le-feu à durée indéterminée à compter de mercredi minuit, exhortant la Russie à faire de même.

Au moins 12 personnes ont été tuées dans la ville ukrainienne de Zaporijjia, ont indiqué les services d'urgence sur l'application Telegram. Selon le gouverneur régional Ivan Fedorov. Au moins 16 autres personnes ont été blessées.

Des immeubles d'habitation, un garage et une station de lavage ont été endommagés lors de l'attaque, a-t-il déclaré. L'attaque a également provoqué des incendies dans un magasin et une entreprise non identifiée, a-t-il ajouté.

Trois bombes aériennes larguées sur la ville de Kramatorsk, située sur la ligne de front à l'est, ont tué cinq autres personnes, a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky sur Telegram. Cinq personnes ont été blessées, a-t-il ajouté, avertissant que le bilan pourrait s'alourdir.

Des attaques de missiles et drones russes contre des installations gazières dans les régions de Kharkiv et Poltava, dans l'est de l'Ukraine, ont aussi fait cinq morts et 37 blessés dans la nuit de lundi à mardi, ont rapporté les autorités.

Le président Volodimir Zelensky a condamné le "cynisme total" de la Russie, dont le président Vladimir Poutine a proclamé un cessez-le-feu pour les festivités du 9-Mai. "La Russie pourrait cesser le feu à tout moment, et cela ferait cesser la guerre et nos ripostes", a-t-il dit sur X.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait tiré 11 missiles balistiques et 164 drones sur l'Ukraine depuis 18h00 (15h00 GMT) lundi. Un missile et 149 drones ont été abattus ou neutralisés mais huit missiles et 14 drones ont frappé en 14 endroits, a-t-elle dit.

Le district de Poltava a été touché en deux endroits par des frappes directes et des chutes de débris, a déclaré le gouverneur régional Vitalii Diakivnytch sur Telegram.

Une entreprise industrielle de la région a été endommagée, ce qui a privé de gaz près de 3.500 foyers. Des infrastructures ferroviaires ont également été ciblées.

Le ministre de l'Intérieur ukrainien, Ihor Klymenko, a déclaré que deux secouristes avaient été tués par un tir de missile alors que les services d'urgence commençaient à lutter contre un vaste incendie sur l'une des installations gazières de Poltava.

Vingt-trois secouristes ont été blessés, a-t-il dit, dénonçant des "attaques délibérées contre ceux qui sauvent des vies".

En Russie, un incendie s'est déclaré dans une zone industrielle de la ville de Kirichi après des attaques de drones ukrainiens dans l'oblast de Leningrad, selon le gouverneur local.

"La principale cible de l'ennemi était la raffinerie (KINEF)", a déclaré Alexander Drozdenko, ajoutant qu'aucune victime n'était signalée et que le feu avait été maîtrisé.

Selon le ministère russe de la Défense, 289 drones ukrainiens ont été abattus au total en Russie par la défense aérienne au cours de la nuit.

(Anna Pruchnicka, Jean-Stéphane Brosse et Etienne Breban pour la version française, édité par Benjamin Mallet et Benoit Van Overstraeten)