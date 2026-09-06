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Ukraine-Les Américains Witkoff et Kushner sont arrivés à Kyiv
information fournie par Reuters 06/09/2026 à 12:30
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Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés dimanche à Kyiv pour leur première visite en Ukraine, ont constaté des journalistes de Reuters.

Au lendemain d'un entretien de trois heures à Moscou avec le président russe Vladimir Poutine, les représentants du président américain Donald Trump doivent rencontrer le président ukrainien Volodimir Zelensky pour tenter de progresser vers une issue au conflit déclenché par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

(Rédaction de Kyiv, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
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