Ukraine-Le siège du SBU attaqué à Kyiv, des blessés, Zelensky ordonne une riposte

(Actualisé avec Zelensky, détails)

Le siège du Service de sécurité ukrainien (SBU), les services secrets nationaux, a été vendredi la cible d'une attaque de l'armée russe à Kyiv, a annoncé le président Volodimir Zelensky, qui a ordonné des représailles au 10e jour de bombardements russes sur la capitale.

Une épaisse colonne de fumée noire s'élevait du centre-ville à la suite de la frappe de drone qui a fait au moins sept blessés, selon le maire de Kyiv, et témoigne d'une escalade dans le conflit qui dure depuis février 2022.

En plus de quatre ans de conflit, les bâtiments gouvernementaux ukrainiens ont rarement été visés par des tirs de missiles ou de drones.

Le SBU, outre ses activités de contre-espionnage et de lutte contre le terrorisme, notamment, est une courroie essentielle de la machine de guerre ukrainienne puisqu'il est engagé dans des opérations spéciales de longue portée ciblant l'appareil militaire de la Russie et ses infrastructures énergétiques, ainsi que dans une campagne d'assassinats ciblés de responsables russes.

"Le drone visait directement le bureau du chef du Service de sécurité dans le bâtiment", a rapporté Volodimir Zelensky sur Telegram.

On ignore à ce stade si des membres du SBU figurent au nombre des blessés.

Le dirigeant ukrainien a ajouté avoir ordonné "une réponse appropriée et concrète et, là où c'est possible, une réponse qui soit le pendant de cette frappe pour les Russes".

Volodimir Zelensky a rapporté par la suite sur X que le chef du SBU, Oleksandr Poklad, l'avait "informé des préparatifs en vue d'une réponse active aux bombardements russes", une photo de leur entretien à l'appui de ses propos. "La localisation de notre réponse a été déterminée", a-t-il ajouté.

Plusieurs ambulances et véhicules de secours ont été dépêchés sur le site touché, qui se trouve près de la cathédrale Sainte-Sophie, dans le centre historique de Kyiv.

Le propriétaire d'une boulangerie réputée située en face du SBU, Zavertaïlo, a dit sur Telegram que le magasin avait subi des dommages.

Mercredi, c'est une université du centre-ville qui a été visée.

Ce nouveau bombardement, une "escalade majeure", démontre que le régime russe "rejette la diplomatie", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, sur X. Dans une invite implicite aux alliés de Kyiv, le ministre estime que cette attaque "exige des réponses résolues".

Les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, sont attendus à Moscou et Kyiv pour tenter de relancer les efforts diplomatiques entre les belligérants, mais le contexte sécuritaire laisse planer une incertitude sur ce déplacement, initialement prévu samedi dans la capitale russe et dimanche dans la capitale ukrainienne.

(Reportage Yuliia Dysa, Max Hunder et Olena Harmash à Kyiv; avec Tom Balmforth à Londres, version française Sophie Louet, édité par Benjamin Mallet)