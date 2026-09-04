Ukraine-Le siège du SBU attaqué à Kyiv, des blessés, Zelensky évoque une riposte semblable

(Actualisé avec détails)

Le siège du Service de sécurité ukrainien (SBU), les services secrets nationaux, a été vendredi la cible d'une attaque de l'armée russe à Kyiv, a annoncé le président Volodimir Zelensky, qui a ordonné des représailles au 10e jour de bombardements russes sur la capitale.

Une épaisse colonne de fumée noire s'élevait du centre-ville à la suite de la frappe de drone qui a fait au moins sept blessés, selon le maire de Kyiv, et témoigne d'une escalade dans le conflit qui dure depuis février 2022.

En plus de quatre ans de conflit, les bâtiments gouvernementaux ukrainiens ont rarement été visés par des tirs de missiles ou de drones.

Le SBU, outre ses activités de contre-espionnage et de lutte contre le terrorisme, notamment, est une courroie essentielle de la machine de guerre ukrainienne puisqu'il est engagé dans des opérations spéciales de longue portée ciblant l'appareil militaire de la Russie et ses infrastructures énergétiques, ainsi que dans une campagne d'assassinats ciblés de responsables russes.

"Le drone visait directement le bureau du chef du Service de sécurité dans le bâtiment", a rapporté Volodimir Zelensky sur Telegram.

On ignore à ce stade si des membres du SBU figurent au nombre des blessés.

Le dirigeant ukrainien ajoute avoir ordonné "une réponse appropriée et concrète et, là où c'est possible, une réponse qui soit le pendant de cette frappe pour les Russes".

Plusieurs ambulances et véhicules de secours ont été dépêchés sur le site touché, qui se trouve près de la cathédrale Sainte-Sophie, dans le centre historique de Kyiv.

Le propriétaire d'une boulangerie réputée située en face du SBU, Zavertaïlo, a dit sur Telegram que le magasin avait été détruit.

Mercredi, c'est une université du centre-ville qui a été visée.

Ce nouveau bombardement, une "escalade majeure", démontre que le régime russe "rejette la diplomatie", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, sur X. Dans une invite implicite aux alliés de Kyiv, le ministre estime que cette attaque "exige des réponses résolues".

(Reportage Yuliia Dysa, Max Hunder et Olena Harmash à Kyiv; avec Tom Balmforth à Londres, version française Sophie Louet, édité par Benjamin Mallet)