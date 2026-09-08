Ukraine-Le procureur général remet sa démission, cite des motifs politiques

Le procureur général d'Ukraine, Ruslan Kravchenko, a annoncé lundi soir qu'il avait remis sa démission, citant des motifs politiques, dans ce qui constitue la dernière illustration à date des dissensions dans les hautes sphères de l'élite au pouvoir à Kyiv.

"C'est une décision politique, et je l'ai prise consciencieusement", a-t-il écrit dans un communiqué publié sur la messagerie Telegram. "Je ne veux pas que la position de procureur général soit utilisée comme un instrument de confrontation politique", a-t-il ajouté, sans autre précision.

Ruslan Kravchenko a remercié le président Volodimir Zelensky ainsi que le Parlement, leur demandant d'accepter sa démission.

Cette annonce intervient après que les agences nationales de lutte contre la corruption ont déclaré la semaine dernière avoir mis au jour une organisation criminelle utilisant des centres d'appels frauduleux qui auraient été facilités par un responsable du parquet général.

Ruslan Kravchenko, qui nie toute implication dans cette affaire, a déclaré lundi soir que "(sa) position concernant ces accusations demeure inchangée".

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Jean Terzian)