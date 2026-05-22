Ukraine-Le HCR perd un million de dollars d’aide dans une frappe russe

Le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a déclaré vendredi avoir perdu pour un million de dollars d’aide humanitaire après qu’un missile russe a détruit cette semaine l’un de ses entrepôts à Dnipro, dans l’est de l’Ukraine, plus tôt cette semaine.

L’entrepôt, qui a été touché mercredi, contenait du matériel d’hébergement d’urgence, notamment des matelas de couchage, ainsi que des kits d’hygiène. Deux personnes ont été tuées, a déclaré Bernadette Castel-Hollingworth, représentante du HCR à Kyiv, lors d’une visioconférence depuis la Pologne.

"C'est important pour nous, car c'est la première fois qu'une installation du HCR est prise pour cible ou attaquée", a-t-elle précisé.

Selon le HCR, ces fournitures devaient être distribuées à des personnes déplacées et touchées par la guerre dans les zones de combat en Ukraine.

Leur destruction prive ces populations d’une aide essentielle, alors que les besoins restent importants et que les déplacements forcés comme les évacuations se poursuivent depuis les régions situées près du front.

Le HCR a estimé que cet incident s’inscrivait dans une tendance plus large d’attaques contre des convois humanitaires. La semaine dernière, deux convois de l’Onu clairement identifiés, transportant des travailleurs humanitaires, ont été touchés par des drones.

Un des camions livrait de l’aide dans la région de Dnipropetrovsk. Un autre convoi, qui se rendait à Ostriv, dans la région de Kherson, a également été pris pour cible, selon le HCR.

(Reportage d'Olivia Le Poidevin, rédaction de Thomas Seythal, édité par Sophie Louet)