Ukraine-Le G7 réfléchit à la manière d'amener la Russie à des négociations de paix

par Daphne Psaledakis et Maria Cheng

Les ministres des Affaires étrangère des pays membres du Groupe des Sept (G7) ont discuté mercredi des moyens d'accroître la pression sur la Russie, alors que des doutes subsistent quant à la volonté de Moscou de négocier la fin du conflit en Ukraine.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio était présent à cette réunion, organisée au Canada, à laquelle participait également le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andrii Sybiha, qui a plaidé pour que les alliés de Kyiv renforcent ses capacités en matière de missiles à longue portée et soutiennent son secteur énergétique.

Les relations entre la Russie et les Etats-Unis se sont détériorées ces dernières semaines alors que le président américain Donald Trump, frustré du manque de progrès sur le dossier ukrainien, a annulé un sommet prévu avec son homologue russe Vladimir Poutine et a imposé des sanctions contre Moscou pour la première fois depuis son retour à la Maison blanche.

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont publié une déclaration commune dans laquelle ils ont de nouveau appelé à un cessez-le-feu immédiat et ont dit: "Nous augmentons le coût économique pour la Russie et nous étudions des mesures contre les pays qui aident à financer l'effort de guerre russe."

Kaja Kallas, haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères, a déclaré à Reuters en marge des négociations que les discussions visaient à accroître la pression sur la Russie pour parvenir à la paix.

Après avoir rencontré les ministres des Affaires étrangères du G7, Andrii Sybiha a félicité Washington pour les nouvelles sanctions imposées aux compagnies pétrolières russes le mois dernier.

"Nous devons continuer à augmenter le coût de la guerre pour (Vladimir) Poutine et son régime, afin de forcer la Russie à mettre fin à la guerre", a-t-il écrit sur le réseau social X.

(Avec David Ljunggren, Michelle Nichols et Simon Lewis; version française Camille Raynaud)