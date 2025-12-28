Ukraine-Le courant rétabli dans près de 750.000 foyers à Kyiv

DTEK, le principal fournisseur d'énergie privé d'Ukraine, a annoncé dimanche être parvenu à rétablir le courant dans près de 750.000 foyers à Kyiv, au lendemain d'une attaque aérienne russe qui avait provoqué des coupures d'urgence.

Dans un communiqué, DTEK précise que les habitants de la rive droite de Kyiv ont de nouveau le courant mais que la situation reste "plus difficile" sur la rive gauche, où les coupures d'urgence sont toujours en vigueur.

Moscou a attaqué l'Ukraine aux premières heures de samedi avec près de 500 drones et 40 missiles, ce qui a privé d'électricité plus d'un million de foyers dans la capitale et ses environs.

