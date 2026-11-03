Ukraine-Le bilan du bombardement russe près de Zaporijjia passe à 33 morts

(Actualisé avec bilan)

Les frappes russes qui ont visé lundi un village de la région de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine ont fait au moins 33 morts, a déclaré mardi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Près de 50 personnes seraient encore coincées sous les débris dans le village de Komychouvakha, a déclaré le président ukrainien lors d'une conférence conjointe avec le chancelier allemand Friedrich Merz à Berlin.

Dans un message diffusé lundi soir, le président Volodimir Zelensky a déclaré que l'aviation russe avait d'abord largué des bombes planantes sur l'école, puis neuf bombes supplémentaires lors d'une nouvelle frappe, dont une a touché un abri utilisé par les habitants.

"Les Russes ne pouvaient pas ne pas savoir que chaque semaine, les habitants restés à Komychouvakha reçoivent de l'aide humanitaire à cet endroit. C'est une nouvelle preuve que la Russie ne veut pas d'une quelconque désescalade, qu'elle ne veut pas une vraie justice", a écrit Volodimir Zelensky sur Telegram.

Le ministère russe de la Défense a dit mardi que les forces russes avaient ciblé des unités de l'armée ukrainienne déployées autour de Komychouvakha et de deux autres villages, tué jusqu'à 25 soldats et détruit une quinzaine de véhicules.

(Rédigé par Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)