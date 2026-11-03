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Ukraine-Le bilan du bombardement russe près de Zaporijjia passe à 31 morts
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 12:14

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Les frappes russes qui ont visé lundi un village de la région de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine ont fait 31 morts et cinq blessés, selon un nouveau bilan communiqué mardi par le directeur par intérim de l'administration militaire régionale.

Mykhaïlo Semikine a également déclaré lors d'une émission en direct à la télévision nationale qu'une cinquantaine de personnes étaient portées manquantes depuis ces bombardements qui ont notamment touché une école transformée en centre de distribution de l'aide humanitaire.

Le ministère russe de la Défense a dit mardi que les forces russes avaient ciblé des unités de l'armée ukrainienne déployées autour de Komychouvakha et de deux autres villages, tué jusqu'à 25 soldats et détruit une quinzaine de véhicules.

Dans un message diffusé lundi soir, le président Volodimir Zelensky a déclaré que l'aviation russe avait d'abord largué des bombes planantes sur l'école, puis neuf bombes supplémentaires lors d'une nouvelle frappe, dont une a touché un abri utilisé par les habitants.

"Les Russes ne pouvaient pas ne pas savoir que chaque semaine, les habitants restés à Komychouvakha reçoivent de l'aide humanitaire à cet endroit. C'est une nouvelle preuve que la Russie ne veut pas d'une quelconque désescalade, qu'elle ne veut pas une vraie justice", a écrit Volodimir Zelensky sur Telegram.

(Rédigé par Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
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