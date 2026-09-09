Ukraine-La Russie privilégie Abou Dhabi comme lieu de négociation, selon le Kremlin

Moscou considère Abou Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, comme lieu privilégié pour négocier au sujet de la guerre en Ukraine, a déclaré mercredi Iouri Ouchakov, conseiller du Kremlin.

S'exprimant sur la chaîne de télévision publique Vesti, il a aussi estimé que les États-Unis devraient suspendre leur aide à Kyiv pour permettre un arrêt des combats.

La Russie espère que les pourparlers avec Kyiv menés sous l'égide des États-Unis et visant à mettre fin à la guerre en Ukraine reprendront prochainement, a également indiqué le Kremlin mercredi, alors qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu depuis février.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, réagissait à une déclaration du secrétaire d'État américain Marco Rubio selon laquelle il pourrait être possible d'établir une feuille de route pour relancer les discussions et parvenir à une issue acceptable pour les deux parties.

"Nous espérons que ces négociations reprendront dans un avenir proche et nous restons en contact avec nos homologues américains", a-t-il déclaré, évoquant une "volonté politique avérée" de renouer le dialogue.

Selon la présidence russe, Donald Trump a déclaré mardi à Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique qu'il voulait une fin rapide à la guerre que cela permettrait de rétablir pleinement les liens entre Washington et Moscou.

Cet entretien téléphonique intervenait à la suite de la visite de deux émissaires de Donald Trump à Moscou puis Kyiv au cours du week-end, avec l'objectif de relancer les négociations trilatérales chapeautées par Washington pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine, entré en février dernier dans sa cinquième année.

Selon le Kremlin, la question des échanges de prisonniers entre la Russie et les États-Unis constitue "un sujet permanent à l'ordre du jour", y compris dans les discussions entre les deux présidents.

Aucune avancée notable n'a été signalée à l'issue des discussions tenues par Steve Witkoff et Jared Kushner avec Vladimir Poutine samedi puis avec le président ukrainien Volodimir Zelensky dimanche, même si les émissaires américains ont soulevé l'hypothèse que les pourparlers puissent reprendre.

De profonds désaccords demeurent entre la Russie et l'Ukraine au sujet des conditions pour mettre fin à la guerre, Kyiv rejetant les exigences de Moscou visant à obtenir davantage de territoire.

(Reportage Dmitry Antonov, rédigé par Gleb Stolyarov, version française Benjamin Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)