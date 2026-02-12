Ukraine-La Russie lance une vaste attaque contre Kyiv

La Russie a lancé tôt jeudi une vaste attaque de missiles contre Kyiv, la capitale ukrainienne, ont déclaré des responsables.

"Une vaste attaque contre la capitale est en cours", a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitchko, sur Telegram.

Il a indiqué que des immeubles avait été touché et que des équipes médicales d'urgence avaient été dépêchées.

Le chef de l'administration militaire de Kyiv, Timour Tkatchenko, a déclaré qu'au moins une frappe avait été signalée dans une banlieue de l'est de la capitale.

Des explosions ont été entendues dans la ville par des journalistes de Reuters.

(Ron Popeski et Valentyn Ogirenko; version française Camille Raynaud)