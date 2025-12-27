Ukraine-La Russie lance une vaste attaque contre Kyiv

(Actualisé avec détails)

La Russie a lancé aux premières heures de samedi une vaste attaque aérienne contre Kyiv, à la veille d'une réunion qualifiée par Volodimir Zelensky de cruciale avec le président américain Donald Trump pour parvenir à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Des explosions ont retenti à Kyiv lorsque les unités de défense aérienne ukrainiennes sont entrées en action. L'armée a annoncé sur l'application de messagerie Telegram le déploiement de missiles. L'armée de l'air a indiqué que des drones russes visaient la capitale et des régions du nord-est et du sud du pays.

Des coupures de courant d'urgence ont été mises en place sur la rive gauche de Kyiv, a indiqué la compagnie d'électricité privée DTEK.

L'attaque se poursuivait tôt le matin et au moins huit personnes ont été blessées, ont indiqué les autorités locales.

L'Agence polonaise des services de navigation aérienne a annoncé sur X la fermeture temporaire de deux aéroports dans le sud-est de la Pologne voisine, à Rzeszow et Lublin, après que les forces armées polonaises ont dépêché des avions de chasse, a indiqué

La Russie n'a fait aucun commentaire sur ces attaques dans l'immédiat.

Ces frappes interviennent alors que le président ukrainien doit rencontrer dimanche son homologue américain, Donald Trump, en Floride afin de discuter des détails d'un accord pour mettre fin à la guerre.

Les deux dirigeants doivent également s'entretenir samedi lors d'une conférence téléphonique avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et d'autres dirigeants européens, a déclaré un porte-parole de la Commission.

Volodimir Zelensky a déclaré au média américain Axios que les États-Unis avaient proposé un accord renouvelable de 15 ans sur des garanties de sécurité. Kyiv demande cependant un accord plus long comportant des dispositions juridiquement contraignantes pour se prémunir contre toute nouvelle agression russe.

De son côté, Donald Trump a déclaré au site Politico qu'il pensait que la rencontre avec son homologue ukrainien devrait bien se passer, mais qu'il "n’aura rien sans son accord".

"Donc on verra bien ce qu’il obtient", a ajouté le locataire de la Maison blanche.

Donald Trump, qui a parfois exprimé sa frustration face à la lenteur des progrès dans les négociations, avait précédemment indiqué qu'il rencontrerait Volodimir Zelensky s'il estimait qu'une avancée diplomatique significative était possible.

Le président ukrainien a présenté mercredi les principaux éléments d'un projet d'accord-cadre de paix en 20 points discuté avec les États-Unis, affirmant qu'il pourrait servir de base à de futurs accords visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.

Les différentes parties doivent notamment discuter d'une proposition visant à établir une zone démilitarisée ou une "zone économique libre" dans la région du Donbass revendiquée par Moscou.

(Rédigé par Max Hunder et Ron Popeski, avec la contribution d'Alan Charlish et Lili Bayer ; version française Camille Raynaud et Kate Entringer)