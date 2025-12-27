Ukraine-La Russie lance une vaste attaque contre Kyiv

La Russie a lancé aux premières heures de samedi une vaste attaque aérienne contre Kyiv, des explosions ayant été entendues à travers la capitale ukrainienne.

Cette attaque intervient alors que le président ukrainien, Volodimir Zelensky, doit rencontrer dimanche son homologue américain, Donald Trump, en Floride afin de discuter des détails d'un accord pour mettre fin à la guerre.

Des témoins ont déclaré que les défenses aériennes étaient à l'oeuvre à Kyiv et des chaînes Telegram non officielles ont fait état d'explosions dans la capitale.

Une chaîne Telegram de l'armée ukrainienne a indiqué que des missiles de croisière et des missiles balistiques avaient été déployés dans la ville.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)