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Ukraine-La Russie lance des missiles contre Kyiv, un mort
information fournie par Reuters 19/07/2026 à 05:20

Des missiles russes ont frappé Kyiv et sa région tôt dimanche, faisant au moins un mort et neuf blessés alors que des incendies se sont déclarés à travers la capitale ukrainienne, ont dit des responsables.

Un témoin a entendu une série de puissantes explosions dans la ville, alors que l'armée de l'air ukrainienne a prévenu qu'il existait une menace impliquant des missiles balistiques.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré sur Telegram que des incendies s'étaient déclarés dans plusieurs bâtiments et immeubles de la capitale.

Deux personnes ont été blessées dans la région de Kyiv, selon l'administration militaire, et des entrepôts ont été endommagés.

(Yuliia Dysa; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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