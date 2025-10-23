 Aller au contenu principal
Ukraine-La Russie lance de nouvelles attaques au drone contre Kyiv
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 00:05

La Russie a effectué des attaques au drone contre la capitale ukrainienne Kyiv pour une deuxième nuit consécutive, ont déclaré les autorités locales aux premières heures de la journée de jeudi, faisant état de quatre personnes blessées par des fragments et de plusieurs bâtiments endommagés.

Une alerte a été diffusée pour prévenir les habitants de la ville d'une possible attaque de missiles au cours de la nuit.

Le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Tymour Tkachenko, a déclaré que les drones russes ont endommagé plusieurs logements et d'autres bâtiments, dont une école maternelle.

Six personnes dont deux enfants ont été tuées dans des attaques menées par la Russie contre différentes régions ukrainiennes dans la nuit de mardi à mercredi.

(Rédigé par Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
