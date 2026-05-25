Ukraine-La Russie invite les ressortissants étrangers à quitter Kyiv avant des bombardements

(Actualisé avec entretien Lavrov-Rubio §§5-6)

Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé lundi les ressortissants étrangers présents à Kyiv à quitter la ville, disant que la Russie se prépare à bombarder des installations industrielles de défense et des centres de commandement dans la capitale ukrainienne.

Dans un communiqué, le ministère russe présente ces frappes comme une riposte à ce qu'il a qualifié d'attaque délibérée menée vendredi par l'Ukraine contre une résidence étudiante dans l'est de l'Ukraine. Kyiv a dit avoir ciblé une unité de dronistes russes.

"Dans les circonstances actuelles, les Forces armées de la Fédération de Russie lancent une série de frappes systématiques contre des installations de l'industrie de défense ukrainienne à Kyiv", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans le communiqué.

Il est précisé que ces frappes viseraient notamment des sites impliqués dans la conception et la fabrication de drones, ainsi que des centres de décision et des postes de commandement.

Le chef de la diplomatie russe a expliqué cette décision à son homologue américain Marco Rubio lors d'un entretien téléphonique, a fait savoir le ministère russe des Affaires étrangères en début de soirée.

Selon un communiqué publié sur le site internet du ministère, Sergueï Lavrov l'a présentée comme une "réponse aux attaques terroristes continues du régime de Kyiv contre la population pacifique et les sites civils sur le territoire russe".

Réagissant à cette menace, le chef de la diplomatie ukrainienne, Andrii Sybiha, a invité les partenaires de Kyiv à ne pas "céder au chantage russe".

Il a ajouté sur X que plus de 70 chefs et représentants de missions diplomatiques étrangères s'étaient rendus lundi sur les lieux des récentes attaques russes à Kyiv

Les secours ukrainiens continuaient lundi à s'affairer à Kyiv pour faire face aux conséquences des frappes de dimanche, qui ont fait deux morts et 91 blessés dans la capitale, selon les autorités.

Moscou a également tiré dimanche un missile hypersonique à capacité nucléaire Orechnik près de Kyiv. Il s'agissait de la troisième utilisation de ce missile depuis le début de la guerre.

(Rédigé par Alessandra Prentice; Anna Pruchnicka; version française Etienne Breban, édité par Tangi Salaün)