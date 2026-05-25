Deux nouveaux cas confirmés d'infection au virus Ebola en Ouganda

Un agent de santé frontalier contrôle la température d'un voyageur à l'aide d'un thermomètre infrarouge, le 18 mai 2026 à Bundibugyo, en Ouganda ( AFP / Badru Katumba )

Deux nouveaux cas confirmés d'infection par le virus Ebola ont été enregistrés en Ouganda, a annoncé lundi le ministère ougandais de la Santé dans un communiqué.

Ces deux nouveau patients portent à sept le nombre de cas confirmés - dont l'un est décédé - recensés en Ouganda depuis le début de l'actuelle épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola, déclarée le 15 mai en République démocratique du Congo (RDC) voisine.

"Ces deux nouveaux cas confirmés sont des Ougandais membres du personnel médical d'une clinique privée de Kampala", la capitale, qui ont été "admis dans l'unité de traitement dédiée et sont actuellement soignés", indique le ministère.

Plus de 900 personnes sont soupçonnées d'avoir été infectés par le virus Ebola en RDC depuis le début de cette épidémie, a estimé dimanche soir le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dans son dernier bilan en date publié samedi, le ministère de la Santé de la RDC indiquait que l'épidémie avait causé 204 décès sur 867 cas suspects dans le pays.

La RDC a déclaré le 15 mai une épidémie de maladie Ebola causée par le variant Bundibugyo, contre lequel il n'existe aujourd'hui ni vaccin ni traitement spécifique et qui présente un taux de létalité allant jusqu'à 50%. L'OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale.

Ebola a tué plus de 15.000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années avec une mortalité fluctuant entre 25% et 90%, selon l'OMS.