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Ukraine-La Russie frappe la région de Kyiv, trois morts-services de secours
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 06:37

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Trois personnes ont été tuées et six autres blessées dans la nuit de lundi à mardi dans une frappe aérienne effectuée par la Russie dans la région entourant la capitale ukrainienne Kyiv, ont déclaré les services de secours locaux via la messagerie Telegram.

L'armée russe a ciblé un bâtiment de production et d'entreposage, où un incendie s'est déclaré, ont-ils précisé. L'incendie a été éteint, ont-ils ajouté.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
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