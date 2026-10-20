Ukraine-La Russie frappe la région de Kyiv, trois morts-services de secours

Trois personnes ont été tuées et six autres blessées dans la nuit de lundi à mardi dans une frappe aérienne effectuée par la Russie dans la région entourant la capitale ukrainienne Kyiv, ont déclaré les services de secours locaux via la messagerie Telegram.

L'armée russe a ciblé un bâtiment de production et d'entreposage, où un incendie s'est déclaré, ont-ils précisé. L'incendie a été éteint, ont-ils ajouté.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Jean Terzian)