Ukraine-La Russie frappe des infrastructures énergétiques

L'armée russe a mené des frappes sur des infrastructures énergétiques qui font partie d'un site militaro-industriel, a rapporté dimanche l'agence de presse russe RIA citant le ministère russe des Affaires étrangères.

Le président français Emmanuel Macron a condamné ces frappes sur X après avoir rapporté qu'il avait échangé avec le président ukrainien Volodmir Zelensky.

"Je me suis entretenu avec le Président Zelensky. Alors que l’accord obtenu à Gaza dessine un espoir pour la paix au Proche-Orient, en Ukraine aussi, il faut mettre fin à la guerre", a-t-il écrit.

Le président ukrainien a remercié la France pour ses efforts de paix, ajoutant avoir informé son homologue français sur les besoins ukrainiens.

"Je l'ai informé à propos de nos besoins prioritaires - avant tout des systèmes de défense aérienne et des missiles", a écrit Volodimir Zelensky sur X.

Toujours sur le réseau social américain, le président ukrainien a rapporté s'être également entretenu dimanche avec Donald Trump pour le deuxième jour consécutif.

"Hier, nous avons convenu d'une série de sujets à discuter aujourd'hui, et nous avons couvert tous les aspects de la situation : la défense de la ligne de notre pays, renforcer nos capacités dans les défenses aériennes, la résilience et les capacités de longue portée", a-t-il écrit sur X.

Par ailleurs, les défenses aériennes russes ont abattu 72 drones ukrainiens dans les 24 dernières heures, selon l'agence russe, citant toujours le ministère russe des Affaires étrangères.

(Rédigé par Lucy Papachristou; version française Zhifan Liu)