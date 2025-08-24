Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Ukraine-La Russie dit avoir pris le contrôle d'un village dans la région de Dnipropetrovsk
information fournie par Reuters•24/08/2025 à 12:06
Le ministère russe de la
Défense a annoncé dimanche que les forces russes avaient pris le
contrôle de la localité de Filiia, dans la région ukrainienne de
Dnipropetrovsk.
Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante cette
information.
(Reportage de Reuters ; version française Elizabeth Pineau)
