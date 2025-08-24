 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ukraine-La Russie dit avoir pris le contrôle d'un village dans la région de Dnipropetrovsk
information fournie par Reuters 24/08/2025 à 12:06

Le ministère russe de la Défense a annoncé dimanche que les forces russes avaient pris le contrôle de la localité de Filiia, dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante cette information.

(Reportage de Reuters ; version française Elizabeth Pineau)

Guerre en Ukraine
