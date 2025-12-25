Ukraine-La Russie dit analyser les nouveaux documents américains

(Ajoute déclarations de la porte-parole du ministère des AE, contexte)

La Russie analyse les documents visant à mettre fin à la guerre en Ukraine qui ont été apportés à Moscou des Etats-Unis par l'envoyé spécial Kirill Dmitriev, a déclaré jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a présenté mercredi les principaux éléments d’un projet d’accord-cadre de paix en 20 points discuté avec les États-Unis, affirmant qu’il pourrait servir de base à de futurs accords visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a fait état de "progrès lents mais constants" dans les négociations entre Moscou et les Etats-Unis.

Elle a de nouveau accusé les Européens de chercher à torpiller ces progrès et suggéré aux Etats-Unis de contrer de telles manoeuvres.

(Dmitry Antonov, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)