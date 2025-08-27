Ukraine-La Russie a frappé des installations énergétiques dans six régions

(Actualisé avec Zelensky, ministère de l'Energie, détails sur les attaques)

La Russie a lancé une attaque massive de drones dans la nuit de jeudi à vendredi contre des infrastructures énergétiques de six régions ukrainiennes, laissant plus de 100.000 personnes sans électricité, ont déclaré mercredi des responsables ukrainiens.

Des infrastructures de transport de gaz dans la région de Poltava ont été considérablement endommagées et une sous-stations clés de Soumy a également été visée, a indiqué le ministère ukrainien de l'Energie.

Plus de 100.000 personnes se sont retrouvées sans électricité dans les régions de Poltava, Soumy et Tchernihiv, a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Les principales installations de production de gaz ukrainiennes sont situées dans les régions de Poltava et de Kharkiv.

La région de Kharkiv a également été touchée dans la nuit, tout comme celles de Zaporijjia et de Donetsk, a indiqué le ministère de l'Énergie.

Ces dernières semaines, la Russie a intensifié ses attaques contre les infrastructures de production et d’importation de gaz ukrainiennes, malgré les discussions visant à mettre fin à la guerre.

"Nous considérons les attaques russes comme une continuation de la politique délibérée de la Fédération de Russie visant à détruire les infrastructures civiles de l'Ukraine avant la saison hivernale", a dénoncé le ministère de l'Énergie.

Le ministère ukrainien de l'Énergie a fait état la semaine dernière de 2.900 attaques contre des installations énergétiques depuis le seul mois de mars 2025.

Depuis le début de l'année, les attaques russes ont provoqué une baisse de 40% de la production de gaz.

L'attaque russe de cette nuit a entraîné une coupure électrique temporaire dans la région de Poltava, a indiqué le gouverneur Volodimir Kohout sur l'application de messagerie Telegram.

D'autres attaques contre des infrastructures essentielles ont également entraîné des coupures d'électricité dans certaines parties de la ville de Soumy, dans le nord-est du pays, ont indiqué des responsables locaux.

Privé d'électricité, le réseau de distribution d'eau de Soumy fonctionnait sur générateur mercredi matin, a déclaré le chef de l'administration militaire de la ville, Serhii Kryvocheienko,

Des établissements de santé ont également dû avoir recours à des générateurs, a-t-il ajouté.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 74 drones sur les 95 lancés par la Russie au cours de la nuit, tandis que 21 drones ont frappé neuf sites dans le pays.

La Russie nie cibler des civils mais affirme que les systèmes énergétiques et autres infrastructures sont des cibles légitimes car ils contribuent à l'effort de guerre de l'Ukraine.

En Russie, le gouverneur intérimaire de la région de Rostov, dans le sud-ouest du pays, a déclaré que les débris d'un drone lancé par l'Ukraine a déclenché un incendie sur le toit d'un immeuble dans la ville de Rostov-sur-le-Don, forçant l'évacuation de 15 résidents.

L'attaque n'a pas fait de blessé et l'incendie a été maîtrisé, a ajouté le gouverneur Iouri Slousar sur Telegram.

Selon le ministère russe de la Défense, 26 drones lancés par l'Ukraine durant la nuit ont été détruits, dont 15 au-dessus de la région de Rostov.

L'agence de presse étatique TASS a rapporté qu'au moins sept immeubles résidentiels ont été endommagés à la suite de l'attaque de drone sur le centre de Rostov-sur-le-Don.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces déclarations de manière indépendante.

(Rédigé par Anastasiia Malenko, avec Ron Popeski et Lidia Kelly ; version française Kate Entringer ; édité par Augustin Turpin)