Ukraine-La région centrale de Kirovohrad ciblée par les drones russes, 3 morts

La région de Kirovohrad, dans le centre de l'Ukraine, a été la cible d'une vaste attaque de drones russes la nuit dernière qui a fait trois morts et six blessés, a déclaré jeudi le gouverneur local.

La région, peu fréquemment visée par les bombardements russes, a été touchée par plus de 360 drones en 26 endroits, a précisé le gouverneur Andriy Raikovitch sur la messagerie Telegram.

"L'ennemi a délibérément visé les infrastructures critiques, les entreprises de transport, les installations logistiques et les habitations", a-t-il écrit.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré 580 drones sur l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, dont 536 ont été abattus.

(Max Hunder, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)