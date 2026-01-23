Ukraine-La question territoriale au menu de la discussion tripartite à Abou Dhabi-Zelensky

(Actualisé avec déclarations du président ukrainien, précisions et contexte)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré vendredi que le sujet clé sur les éventuelles concessions territoriales de Kyiv à la Russie serait abordé lors de pourparlers trilatéraux entre les Etats-Unis, l'Ukraine et la Russie prévus dans la journée à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis.

Les partenaires européens de Kyiv recevront un retour d'information à l'issue de la réunion, a-t-il ajouté lors d'une discussion avec les médias sur WhatsApp.

Cette réunion intervient alors que Volodimir Zelensky a rencontré jeudi le président américain Donald Trump, en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Le dirigeant ukrainien a indiqué, au terme de la réunion, que les détails des garanties sécuritaires pour l'Ukraine dans le cadre d'un accord de paix avec la Russie avaient été finalisés, mais que la question cruciale des territoires restait à résoudre.

Parallèlement, le président russe Vladimir Poutine a reçu jeudi soir à Moscou trois émissaires américains pour des discussions sur le plan de paix entre la Russie et l'Ukraine chapeauté par l'administration de Donald Trump.

Ces discussions, qui ont duré près de quatre heures, ont été utiles et très franches, a déclaré le conseiller en politique étrangère du président russe, Iouri Ouchakov.

"Il a été rappelé durant ces discussions entre notre président et les Américains que sans résoudre la question territoriale selon la formule convenue à Anchorage, il n'y a aucun espoir de parvenir à un règlement à long terme", a-t-il dit, faisant référence à la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump organisées l'an dernier en Alaska.

La Russie est "sincèrement intéressée" par une solution diplomatique, a-t-il indiqué, ajoutant toutefois que Moscou continuerait de "poursuivre sans relâche les objectifs de son opération militaire spéciale" d'ici là.

L'émissaire spécial Steve Witkoff, Jared Kushner - gendre de Donald Trump - et Josh Gruenbaum, nouvellement nommé au poste de conseiller du président américain pour son "Conseil de la Paix", avaient été accueillis à Moscou peu avant minuit jeudi (21h00 GMT) par Vladimir Poutine.

Outre son conseiller en politique étrangère, le président russe était entouré de son émissaire spécial Kirill Dmitriev.

Selon Iouri Ouchakov, l'amiral Igor Kostioukov sera à la tête de la délégation russe lors de la réunion qui se tiendra à Abou Dhabi. Kirill Dmitriev doit discuter séparément avec Steve Witkoff des questions économiques, a-t-il précisé.

