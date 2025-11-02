 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-La diplomatie est nécessaire, pas une rencontre Poutine-Trump, dit le Kremlin
information fournie par Reuters 02/11/2025 à 05:51

Un travail minutieux est nécessaire pour résoudre la situation en Ukraine et non une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump, a rapporté l'agence de presse russe TASS, citant des déclarations du porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, publiées dimanche.

"Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un travail minutieux sur les détails de l'accord", a dit Dmitry Peskov cité par TASS.

(Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
Vladimir Poutine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank