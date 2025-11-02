Ukraine-La diplomatie est nécessaire, pas une rencontre Poutine-Trump, dit le Kremlin

Un travail minutieux est nécessaire pour résoudre la situation en Ukraine et non une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump, a rapporté l'agence de presse russe TASS, citant des déclarations du porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, publiées dimanche.

"Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un travail minutieux sur les détails de l'accord", a dit Dmitry Peskov cité par TASS.

(Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)