Ukraine-La demande de Trump de geler la ligne de front est un "bon compromis", dit Zelensky
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 12:14

L'appel du président américain Donald Trump à geler la ligne de front actuelle dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie constitue un "bon compromis", a déclaré mercredi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Le dirigeant, en visite en Suède, dit toutefois douter que le président russe Vladimir Poutine accepte cette proposition.

Donald Trump avait évoqué une rencontre prochaine avec son homologue russe à Budapest mais les préparatifs en vue du sommet ont été interrompus, le refus de la Russie d'accepter un cessez-le-feu immédiat en Ukraine ayant jeté une ombre sur de potentielles négociations de paix.

(Rédigé par Yuliia Dysa et Olena Harmash; version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
