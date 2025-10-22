Ukraine-La demande de Trump de geler la ligne de front est un "bon compromis", dit Zelensky

L'appel du président américain Donald Trump à geler la ligne de front actuelle dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie constitue un "bon compromis", a déclaré mercredi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Le dirigeant, en visite en Suède, dit toutefois douter que le président russe Vladimir Poutine accepte cette proposition.

Donald Trump avait évoqué une rencontre prochaine avec son homologue russe à Budapest mais les préparatifs en vue du sommet ont été interrompus, le refus de la Russie d'accepter un cessez-le-feu immédiat en Ukraine ayant jeté une ombre sur de potentielles négociations de paix.

