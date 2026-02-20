 Aller au contenu principal
Ukraine-La coalition des volontaires se réunira mardi, quatre ans après le début de la guerre
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 15:28

La "coalition des volontaires" sur l'Ukraine se réunira par visioconférence mardi, jour du quatrième anniversaire du déclenchement de l'invasion à grande échelle de ce pays par la Russie, a annoncé vendredi l'Elysée.

Cette réunion sera coprésidée par le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique, Keir Starmer.

"Alors que la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine va déjà entrer dans sa cinquième année, cette réunion - qui fait suite à celle tenue à Paris le 6 janvier dernier - doit permettre de réitérer l'engagement des 35 pays participants aux côtés de l'Ukraine, pour l'aider à faire advenir les conditions d'une paix robuste et durable qui garantisse la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe", déclare l'Elysée.

(Elizabeth Pineau, rédigé par Zhifan Liu et Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
