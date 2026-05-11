Ukraine-L'UE rejette la proposition russe impliquant Schröder

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a rejeté lundi une suggestion du président russe Vladimir Poutine qui proposait que l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder représente l'Europe lors de futures discussions avec Moscou sur le conflit en Ukraine.

Rappelant que Gerhard Schröder avait exercé des activités de lobbying pour des entreprises publiques russes, elle a ajouté qu'"il serait assis des deux côtés de la table".

Le président russe a avancé cette piste dimanche devant la presse, expliquant que l'ancien chef du gouvernement allemand avait sa préférence pour endosser ce rôle de médiateur européen.

Chancelier allemand social-démocrate de 1998 à 2005, Gerhard Schröder est depuis des années une figure controversée en raison de ses liens étroits avec Moscou.

Proche de longue date de Vladimir Poutine, il a, après avoir quitté ses fonctions, occupé plusieurs postes au sein d'entreprises énergétiques liées à l'État russe, dont la présidence du comité des actionnaires de Nord Stream, le gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne, et un siège au conseil d'administration du géant pétrolier Rosneft.

Ces activités, souvent dénoncées comme des conflits d'intérêts, lui ont valu de vives critiques en Allemagne et en Europe, en particulier après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, qu'il a refusé de dénoncer.

(Andrew Gray et Lili Bayer; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)