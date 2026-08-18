Ukraine-L'ex-ministre de la Défense appelle à permettre des élections

L'ancien ministre ukrainien de la Défense, le populaire Mykhaïlo Fedorov, démis de ses fonctions le mois dernier, a appelé mardi soir à permettre la tenue d'élections en Ukraine en dépit de la guerre, déclarant dans une allocution vidéo que le pays faisait face à une "crise de gouvernance".

C'est la première fois, depuis le début de l'invasion lancée par la Russie en février 2022, qu'une personnalité politique majeure en Ukraine effectue une telle demande, constituant le plus grand défi interne auquel est confronté Volodimir Zelensky.

Les services du président ukrainien n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Selon la loi ukrainienne, il est interdit d'organiser des élections en temps de guerre.

Allié de longue date de Volodimir Zelensky jusqu'à son éviction inattendue en juillet - une décision ayant provoqué des manifestations inédites dans le pays depuis le début de la guerre -, Mykhaïlo Fedorov a déclaré mardi soir que "la démocratie ne peut pas être tenue en otage par la Russie".

"Nous devons trouver un mécanisme légal, sûr et réaliste qui permettra à l'Ukraine de renouveler son plein processus démocratique, même dans les conditions d'une guerre longue", a-t-il ajouté dans une allocution vidéo publiée sur YouTube.

Mykhaïlo Fedorov, 35 ans, qui a été à la tête de la Défense pendant six mois à peine, a déclaré que l'Ukraine était confrontée à une "crise systémique de gouvernance", dans une critique à peine voilée de Volodimir Zelensky.

"L'ancien système vit trop souvent selon ses propres règles. Il se protège. Il a peur du changement", a-t-il dit.

Sans donner de noms, Mykhaïlo Fedorov, qui a appelé à des réformes lorsqu'il était au gouvernement, a dénoncé la corruption de responsables ukrainiens, qu'il a décrite comme nuisible aux efforts de guerre du pays.

(Max Hunder; version française Jean Terzian)