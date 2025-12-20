Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Ukraine-L'envoyé spécial russe à Miami pour des entretiens avec Witkoff et Kushner
information fournie par Reuters•20/12/2025 à 19:33
L'envoyé spécial du
président russe Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, est arrivé à
Miami pour tenir des pourparlers de paix samedi avec l'émissaire
de Donald Trump, Steve Witkoff, et le gendre du président
américain, Jared Kushner, a-t-on appris d'une source russe.
(Reportage de Gleb Bryanski; version française Zhifan Liu)
