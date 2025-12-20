 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-L'envoyé spécial russe à Miami pour des entretiens avec Witkoff et Kushner
information fournie par Reuters 20/12/2025 à 19:33

L'envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, est arrivé à Miami pour tenir des pourparlers de paix samedi avec l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, et le gendre du président américain, Jared Kushner, a-t-on appris d'une source russe.

(Reportage de Gleb Bryanski; version française Zhifan Liu)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank