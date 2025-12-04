Ukraine-L'avenir des discussions incertain après la réunion de Moscou, dit Trump

par Dmitry Antonov et Steve Holland

L'avenir des discussions en vue de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine est incertain, a déclaré mercredi le président américain Donald Trump, après une rencontre qu'il a qualifié de "relativement bonne" entre les délégations russe et américaine à Moscou mardi.

Le Kremlin a affirmé mercredi que dans le cadre d'un processus normal de négociations, Vladimir Poutine avait accepté certaines propositions américaines et que la Russie était prête à recevoir les négociateurs de Washington autant de fois que nécessaire pour parvenir à un compromis.

L'envoyé spécial de la Maison blanche, Steve Witkoff, et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, se sont entretenus mardi pendant cinq heures avec le président russe Vladimir Poutine, sans faire selon le Kremlin d'avancée majeure en vue d'un éventuel accord visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Donald Trump a déclaré à des journalistes depuis le Bureau ovale que Steve Witkoff et Jared Kushner l'avaient informé des discussions par téléphone et avaient affirmé que leur sentiment était que Vladimir Poutine "aimerait conclure un accord".

Le locataire de la Maison blanche a toutefois estimé que ce qu'il se passerait maintenant était incertain.

"Ce qui va découler de cette rencontre, je ne peux pas vous le dire parce que c'est une affaire de compromis", a toutefois déclaré Donald Trump. "Nous avons quelque chose d'assez travaillé (avec l'Ukraine)", a-t-il ajouté.

Un responsable américain a déclaré que Steve Witkoff et Jared Kushner rencontreraient jeudi des représentants ukrainiens à Miami, en Floride.

(Dmitry Antonov et Steve Holland, rédigé par Lucy Papachristou; version française Camille Raynaud)