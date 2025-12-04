 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-L'avenir des discussions incertain après la réunion de Moscou, dit Trump
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 00:49

par Dmitry Antonov et Steve Holland

L'avenir des discussions en vue de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine est incertain, a déclaré mercredi le président américain Donald Trump, après une rencontre qu'il a qualifié de "relativement bonne" entre les délégations russe et américaine à Moscou mardi.

Le Kremlin a affirmé mercredi que dans le cadre d'un processus normal de négociations, Vladimir Poutine avait accepté certaines propositions américaines et que la Russie était prête à recevoir les négociateurs de Washington autant de fois que nécessaire pour parvenir à un compromis.

L'envoyé spécial de la Maison blanche, Steve Witkoff, et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, se sont entretenus mardi pendant cinq heures avec le président russe Vladimir Poutine, sans faire selon le Kremlin d'avancée majeure en vue d'un éventuel accord visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Donald Trump a déclaré à des journalistes depuis le Bureau ovale que Steve Witkoff et Jared Kushner l'avaient informé des discussions par téléphone et avaient affirmé que leur sentiment était que Vladimir Poutine "aimerait conclure un accord".

Le locataire de la Maison blanche a toutefois estimé que ce qu'il se passerait maintenant était incertain.

"Ce qui va découler de cette rencontre, je ne peux pas vous le dire parce que c'est une affaire de compromis", a toutefois déclaré Donald Trump. "Nous avons quelque chose d'assez travaillé (avec l'Ukraine)", a-t-il ajouté.

Un responsable américain a déclaré que Steve Witkoff et Jared Kushner rencontreraient jeudi des représentants ukrainiens à Miami, en Floride.

(Dmitry Antonov et Steve Holland, rédigé par Lucy Papachristou; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nvidia Voyager (Crédit: / Nvidia)
    Trump fait l'éloge du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, après une discussion sur les contrôles à l'exportation
    information fournie par Reuters 04.12.2025 00:48 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les commentaires de Trump dans les paragraphes 1-2, les remarques de ... Lire la suite

  • Macron en Chine : l'Ukraine de la discorde
    Macron en Chine : l'Ukraine de la discorde
    information fournie par France 24 04.12.2025 00:13 

    Emmanuel Macron a entamé sa 4ème visite d'état en Chine. Le président français marche sur un fil avec son homologue chinois, Xi Jinping car les points de discorde sont nombreux et loin d'être anecdotiques.

  • Le président américain Donald Trump s'exprime devant la presse lors d'un événement dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington, le 3 décembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump assure que Poutine "veut mettre fin à la guerre" en Ukraine
    information fournie par AFP 03.12.2025 23:43 

    Donald Trump a assuré mercredi que Vladimir Poutine voulait "mettre fin à la guerre" en Ukraine, après une "très bonne rencontre" selon lui entre son émissaire Steve Witkoff et le président russe à Moscou, mais n'a pas fourni de précisions sur la suite des négociations. ... Lire la suite

  • Le président allemand Frank-Walter Steinmeier est accueilli à l'aéroport de Heathrow, à l'ouest de Londres, par le prince William et son épouse Kate, le 3 décembre 2025 ( POOL / Jeff Spicer )
    Accueil royal au Royaume-Uni du président allemand
    information fournie par AFP 03.12.2025 23:33 

    le roi Charles III a offert mercredi un somptueux banquet à Frank-Walter Steinmeier, qui effectue la première visite d'Etat d'un président allemand au Royaume-Uni en 27 ans, l'occasion pour les deux dirigeants de se féliciter des liens profonds unissant leurs pays. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank