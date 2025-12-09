Le chef d'état-major de l'armée russe Valéri Guérassimov a déclaré mardi que les soldats russes avançaient le long de la ligne de front en Ukraine et prenaient pour cible des soldats ukrainiens dans la ville de Mirnograd (est).

Lors d'une réunion au poste de commandement avec des officiers du Groupement central combattant dans la région de Dnipropetrovsk, Valéri Guérassimov a rapporté que Vladimir Poutine avait ordonné la défaite des soldats ukrainiens regroupés dans la ville de Mirnograd, peuplée de 46.000 habitants avant le début de la guerre.

L'armée russe a pris possession de 30% des immeubles de la ville située à l'est de Pokrovsk, a-t-il ajouté.

La Russie affirme avoir encerclé les soldats ukrainiens dans la ville de Mirnograd, baptisée Dimitrov en russe, et revendique avoir pris le contrôle de Pokrovsk.

L'Ukraine réfute les revendications russes sur Pokrovsk, affirmant que ses soldats tiennent toujours une partie de la ville et qu'ils se battent toujours à Mirnograd.

