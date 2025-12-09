 Aller au contenu principal
Ukraine-L'armée russe avance sur la ligne de front, vise Mirnograd-Guérassimov
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 10:07

Le chef d'état-major de l'armée russe Valéri Guérassimov a déclaré mardi que les soldats russes avançaient le long de la ligne de front en Ukraine et prenaient pour cible des soldats ukrainiens dans la ville de Mirnograd (est).

Lors d'une réunion au poste de commandement avec des officiers du Groupement central combattant dans la région de Dnipropetrovsk, Valéri Guérassimov a rapporté que Vladimir Poutine avait ordonné la défaite des soldats ukrainiens regroupés dans la ville de Mirnograd, peuplée de 46.000 habitants avant le début de la guerre.

L'armée russe a pris possession de 30% des immeubles de la ville située à l'est de Pokrovsk, a-t-il ajouté.

La Russie affirme avoir encerclé les soldats ukrainiens dans la ville de Mirnograd, baptisée Dimitrov en russe, et revendique avoir pris le contrôle de Pokrovsk.

L'Ukraine réfute les revendications russes sur Pokrovsk, affirmant que ses soldats tiennent toujours une partie de la ville et qu'ils se battent toujours à Mirnograd.

(Reportage Reuters, rédigé par Guy Faulconbridge, version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 11:41

