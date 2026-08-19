Ukraine-L'ancien ministre de la Défense appelle à des élections

L'ancien ministre ukrainien de la Défense, Mykhaïlo Fedorov, a appelé mardi soir à la tenue d'élections en dépit de la guerre, estimant dans une allocution que l'Ukraine était confrontée à une "crise de gouvernance".

C'est la première fois, depuis le début de l'invasion lancée par la Russie en février 2022, qu'une personnalité politique majeure en Ukraine effectue une telle demande, constituant le plus grand défi interne auquel est confronté le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"La démocratie ne peut être tenue en otage par la Russie", a dit Mykhaïlo Fedorov. "Nous devons trouver un mécanisme légal, sûr et réaliste qui permettra à l'Ukraine de renouveler son plein processus démocratique, même dans les conditions d'une guerre longue."

Mykhaïlo Fedorov, 35 ans, qui a été à la tête de la Défense pendant six mois à peine, a diffusé son allocution sur YouTube quelques heures seulement après que Volodimir Zelensky a annoncé avoir demandé au Parlement de confirmer mercredi la nomination du nouveau ministre de la Défense, Yevhenii Khmara.

Dans une critique à peine voilée du président ukrainien, Mykhaïlo Fedorov a déclaré que l'Ukraine était confrontée à une "crise systémique de gouvernance".

"L'ancien système vit trop souvent selon ses propres règles. Il se protège. Il a peur du changement", a-t-il dit.

Sans donner de noms, Mykhaïlo Fedorov a dénoncé la corruption de responsables ukrainiens, qu'il a décrite comme nuisible aux efforts de guerre du pays.

L'ancien ministre a récemment déclaré qu'il pensait que sa réforme des processus d'acquisition du ministère de la Défense, qui permettent d'acheter des milliards de dollars d'équipements, avait contribué à son limogeage.

"Cela fait longtemps que notre peuple est prêt pour un pays différent", a-t-il dit mardi soir. "Notre Etat doit maintenant se montrer à la hauteur de son peuple."

Le cabinet de Volodimir Zelensky n'a pas immédiatement réagi à l'allocution de Mykhaïlo Fedorov.

Des manifestations en soutien à l'ancien ministre de la Défense se sont tenues le mois dernier, rassemblant régulièrement des milliers de personnes à Kyiv.

(Max Hunder; version française Camille Raynaud)