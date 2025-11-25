 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Incendies à Kyiv après une attaque russe
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 02:58

(Actualisé avec blessés)

La Russie a mené dans la nuit de lundi à mardi une attaque de drones contre la capitale ukrainienne, Kyiv, provoquant des incendies dans au moins deux immeubles résidentiels, ont déclaré des responsables.

Le chef de l'administration militaire de la capitale, Timour Tkatchenko, a dit sur Telegram qu'un gratte-ciel avait été touché et que quatre personnes étaient blessées.

Des photos diffusées sur des chaînes Telegram non officielles montraient plusieurs appartements en proie aux flammes dans les étages supérieurs

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré qu'un autre gratte-ciel avait été évacué après avoir été touché. L'approvisionnement en électricité et en eau a en outre été affecté, a-t-il indiqué.

Des photos diffusées sur des chaînes Telegram non officielles montraient un immeuble partiellement en feu.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank