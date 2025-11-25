Ukraine-Incendies à Kyiv après une attaque russe

(Actualisé avec blessés)

La Russie a mené dans la nuit de lundi à mardi une attaque de drones contre la capitale ukrainienne, Kyiv, provoquant des incendies dans au moins deux immeubles résidentiels, ont déclaré des responsables.

Le chef de l'administration militaire de la capitale, Timour Tkatchenko, a dit sur Telegram qu'un gratte-ciel avait été touché et que quatre personnes étaient blessées.

Des photos diffusées sur des chaînes Telegram non officielles montraient plusieurs appartements en proie aux flammes dans les étages supérieurs

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré qu'un autre gratte-ciel avait été évacué après avoir été touché. L'approvisionnement en électricité et en eau a en outre été affecté, a-t-il indiqué.

Des photos diffusées sur des chaînes Telegram non officielles montraient un immeuble partiellement en feu.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)