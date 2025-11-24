 Aller au contenu principal
Ukraine-Il y a désormais une base solide pour avancer sur les discussions de paix-Von der Leyen
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 13:06

Il y a désormais une base solide pour avancer sur les discussions de paix entre l'Ukraine et la Russie, a déclaré lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, au lendemain de pourparlers à Genève sur un plan proposé par Washington.

La présidente de l'exécutif européen a également réaffirmé que la souveraineté et le territoire de l'Ukraine devaient être respectés alors que le plan américain, présenté comme une proposition non définitive, prévoit que Kiyv cède des territoires, accepte des restrictions sur ses forces armées et renonce à ses ambitions d'adhésion à l'Otan.

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, de son côté, a déclaré lundi que l'Union européenne continuerait à soutenir l'Ukraine.

"L'Union européenne est déterminée à continuer d'apporter au président Zelensky tout le soutien dont il a besoin : soutien diplomatique, soutien militaire, soutien économique", a-t-il déclaré à la presse à Luanda, en Angola, où se tient un sommet entre l'Union européenne (UE) et l'Union africaine (UA).

(Inti Landauro; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
