Ukraine-Il faut accélérer l'élaboration des garanties de sécurité, dit Zelensky

L'Ukraine et ses alliés doivent accélérer leurs efforts pour élaborer les futures garanties de sécurité en cas d'accord avec la Russie, a déclaré mardi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"Nous devons intensifier nos travaux au maximum et assurer la clarté et la transparence dans tout ce qui concerne les garanties de sécurité", a-t-il dit à l'issue d'une réunion à Kyiv avec le chef d'état-major de la défense britannique, Tony Radakin.

