 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Il faut accélérer l'élaboration des garanties de sécurité, dit Zelensky
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 16:53

L'Ukraine et ses alliés doivent accélérer leurs efforts pour élaborer les futures garanties de sécurité en cas d'accord avec la Russie, a déclaré mardi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"Nous devons intensifier nos travaux au maximum et assurer la clarté et la transparence dans tout ce qui concerne les garanties de sécurité", a-t-il dit à l'issue d'une réunion à Kyiv avec le chef d'état-major de la défense britannique, Tony Radakin.

(Rédigé par Yuliia Dysa, version française Kate Entringer, édité par Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
Défense
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

9 commentaires

  • 18:07

    Ca me fait penser à la population de la Grece qui a voté à gauche qd le FMI signait les cheques ... La population a eu l impression que la gauche avait trahit ... alors qu elle n avait simplement pas le pouvoir .. ou plutot le chequier ... c est celui qui tient les cordons de la bourse qui decide ... et c est pas le vote de la population qui va changer qq chose ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank