Ukraine: frappes russes massives, quatre morts et des coupures de courant

Des pompiers luttent contre un incendie provoqué par un bombardement russe sur un entrepôt de la compagnie des postes Nova Pochta dans un village près de Kharkiv, le 13 janvier 2026 en Ukraine ( AFP / SERGEY BOBOK )

Au moins quatre personnes sont mortes près de Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine au cours d'une nuit de bombardements russes massifs qui ont provoqué mardi de nouvelles coupures de courant dans le pays en proie à un hiver glacial, a indiqué Kiev.

Moscou a visé les régions de Kiev, Kharkiv, Zaporijjia (sud), Dnipropetrovsk (centre-est) avec 25 missiles et 293 drones, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram.

Près de quatre ans après le lancement de son offensive à grande échelle, Moscou continue de pilonner sans relâche les infrastructures électriques ukrainiennes, privant des centaines de milliers de foyers de chauffage, d'eau, et d'électricité.

Un journaliste de l'AFP a vu des pompiers s'affairer autour des décombres d'un entrepôt postal en proie aux flammes dans le village de Korotytch près de Kharkiv, où une frappe russe a fait au moins quatre morts et six blessés, selon le gouverneur régional Oleg Synegoubov.

Deuxième ville la plus peuplée du pays avant l'invasion russe déclenchée en février 2022, Kharkiv est fréquemment la cible de bombardements russes. Une frappe nocturne a notamment causé un incendie dans un centre de soins pour enfants, sans faire de victimes, a déclaré le maire Igor Terekhov.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé sur X une frappe "sans aucun but militaire" sur l'entrepôt et les bombardements qui ont laissé "plusieurs centaines de milliers de foyers sans électricité" dans la région de Kiev.

"La Russie doit comprendre que le froid ne l’aidera pas à gagner la guerre", a-t-il néanmoins ajouté, réitérant son appel aux pays alliés de Kiev à renforcer les systèmes de défense aérienne de l'Ukraine.

Le ministère de l'Energie a annoncé de nouvelles coupures de courant à Kiev et dans une partie de la région de la capitale en raison des attaques sur les infrastructures électriques et du mauvais temps, alors que Kiev connaît des températures oscillant entre -7°C et -15°C.

- huitième attaque depuis octobre -

L'opérateur électrique privé DTEK a également indiqué que 47.000 foyers étaient sans électricité à Odessa, ville portuaire sur la mer Noire, en raison de dégâts sur deux installations énergétiques.

C'est, selon lui, la huitième attaque depuis octobre contre ses installations énergétiques. "Depuis le début de l'invasion, les centrales de DTEK ont été attaquées par l'ennemi plus de 220 fois", a ajouté la compagnie sur Telegram.

Deux vagues d'attaques de drones russes sur le centre-ville d'Odessa ont endommagé des immeubles d'habitation et un hôpital, faisant au moins six blessés, selon le gouverneur régional Oleg Kiper.

Une femme et un homme ont par ailleurs été hospitalisés après des frappes dans la région de Dnipropetrovsk, selon les services de secours ukrainiens mardi.

Les efforts diplomatiques pour tenter de mettre fin au conflit se sont intensifiés ces derniers mois sous l'impulsion du président américain Donald Trump, mais sans aboutir à des avancées concrètes.

Les Etats-Unis ont dénoncé lundi devant le Conseil de sécurité de l'ONU l'utilisation vendredi par la Russie du missile balistique de dernière génération Orechnik. Selon Moscou, ce missile a frappé une usine aéronautique près de Lviv (ouest).

Il s'agit, pour Washington, d'une "escalade dangereuse et inexplicable alors que les Etats-Unis travaillent avec Kiev, d'autres partenaires et Moscou pour mettre un terme à la guerre via un accord négocié".

Les Etats-Unis ont accusé Moscou de "tourner la cause de la paix en ridicule".