Ukraine-Frappes russes contre Kyiv, deux morts

(Actualisé tout du long avec bilan, déclarations de Volodimir Zelensky et du ministère russe de la Défense)

La Russie a tiré dans la nuit de mardi à mercredi des missiles balistiques contre Kyiv, la capitale ukrainienne, faisant deux morts et quatre blessés graves, et endommageant notamment une centrale thermique, ont déclaré les autorités.

Il s'agit de la deuxième attaque en 24 heures contre la ville sans que l'Ukraine n'ait été prévenue au préalable par ses partenaires occidentaux, un nouvel état de fait qualifié d'injuste par le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Le maire de Kyiv Vitali Klitschko a précisé qu'en plus des deux morts et des quatre blessés graves, 17 autres personnes avaient été blessées dans une frappe russe sur un immeuble résidentiel de neuf étages. La capitale ukrainienne est par ailleurs confrontée à des coupures de courant, a-t-il ajouté.

"Encore une fois, pas d'avertissement en avance de la part de nos partenaires", a écrit Volodimir Zelensky sur la messagerie Telegram.

"La cible principale a été une infrastructure énergétique. D'après nos renseignements, les Russes préparent des lancements supplémentaires de missiles balistiques", a-t-il poursuivi.

Mardi, le président ukrainien avait déjà déploré que Kyiv n'ait pas été averti par ses alliés des tirs de missiles balistiques effectués la nuit précédente par Moscou, comme c'est généralement le cas.

Le président américain Donald Trump, qui a annoncé dimanche la conclusion d'un accord de cessez-le-feu énergétique entre l'Ukraine et la Russie, a assuré mardi que Washington continuait de partager des renseignements avec Kyiv et que les efforts de son administration pour mettre fin à la guerre se poursuivaient.

RESTRICTIONS DE STARLINK EN UKRAINE

SpaceX a imposé une restriction sur certains services Starlink en Ukraine, suspendant le fonctionnement de sa version de niveau militaire à des vitesses supérieures à 160 km/h, ce qui perturbe les missions de combat, a toutefois déclaré mercredi Serhii Beskrestnov, conseiller auprès du ministère ukrainien de la Défense.

"Nos forces de défense n'ont reçu aucun avertissement concernant cette restriction, ce qui a entraîné la perturbation de plusieurs missions", a-t-il dit sur Telegram.

Le ministère russe de la Défense a confirmé que ses forces avaient frappé sept infrastructures énergétiques ukrainiennes, dont plusieurs à Kyiv, lors d'une attaque massive menée pendant la nuit.

Moscou a également frappé un centre de données situé dans la capitale ukrainienne qui, selon le ministère, servait à recueillir des renseignements sur les forces armées russes.

L'armée de l'air ukrainienne a précisé que les défenses aériennes du pays avaient abattu quatre des 39 missiles balistiques lancés par la Russie au cours de la nuit, un ratio qui illustre le manque criant de systèmes d'interception dont souffre l'Ukraine.

"Les faits montrent que les Russes ne se considèrent pas tenus de respecter ce qu'a déclaré le président des États-Unis", a encore dit Volodmir Zelensky par allusion à la soi-disant trêve énergétique entre les deux pays.

"Et il est certainement injuste qu'ils détruisent nos infrastructures énergétiques alors que l'Ukraine ne reçoit même pas d'avertissements concernant les tirs de missiles balistiques", a-t-il poursuivi.

"Cette frappe était tout à fait délibérée et son ampleur était une véritable démonstration de force : la Russie n'avait jamais auparavant fait preuve d’un tel mépris manifeste envers les États-Unis", a encore dit le président ukrainien.

(Dan Peleschuk, Max Hunder, Ron Popeski et Yuliia Dysa à Kyiv, Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud et Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)