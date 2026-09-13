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-Ukraine-Frappe russe à la frontière avec la Pologne, des blessés à Odessa, selon Kyiv
information fournie par Reuters 13/09/2026 à 11:18
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(Actualisé avec gardes-frontières polonais)

Un drone russe a frappé une zone proche de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne dans la nuit de samedi à dimanche, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha.

"Les frappes barbares menées par la Russie à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, à Yahodyn, ne constituent pas seulement une poursuite de ses attaques contre nos frontières nationales", a-t-il écrit sur X.

"Il s'agit du terrorisme de Poutine qui frappe directement à la porte de l'UE et de l'Otan. Les barbares russes sont à vos portes, chers partenaires."

Une porte-parole des gardes-frontières polonais a indiqué à Reuters que le site de l'attaque se trouvait à 800 mètres de la frontière polonaise et que le poste-frontière avait été temporairement fermé pendant celle-ci.

Dans un communiqué distinct, les chemins de fer ukrainiens ont indiqué que, dans une autre région frontalière de la Pologne, la Volhynie, un drone avait attaqué la locomotive d'un train de voyageurs à seulement 2 km de la frontière polonaise. L'entreprise a précisé que personne n'avait été blessé.

L'Ukraine exploite plusieurs points de passage frontaliers avec la Pologne par lesquels transite une part importante de l'aide militaire et humanitaire fournie par ses alliés.

A Odessa, dans le sud de l'Ukraine, au moins cinq personnes ont été blessées dimanche matin lors d'une attaque russe, ont indiqué les autorités, au lendemain de frappes qui avaient fait deux morts dans la ville.

"Des quartiers résidentiels ont été endommagés dans plusieurs districts de la ville. Les autorités évaluent actuellement l'ampleur totale des dégâts", a déclaré sur Telegram le chef de l'administration militaire d'Odessa, Serhi Lysak.

D'AUTRES RÉGIONS CIBLÉES DANS L'OUEST DE L'UKRAINE

Odessa, qui abrite le principal pôle portuaire d'Ukraine, a été la cible d'attaques récurrentes de missiles et de drones russes ces derniers mois, ce qui a entraîné la fermeture de site essentiels aux exportations du pays.

Selon les autorités, un drone russe avait frappé la ville samedi matin, touchant un immeuble d'habitation et faisant deux morts et 26 blessés.

Plusieurs autres régions ont également été prises pour cible lors d'attaques menées dans l'ouest de l'Ukraine qui se sont poursuivies toute la nuit et jusqu'au matin, ont indiqué dimanche les autorités régionales, sans faire état de victimes civiles dans l'immédiat.

L'armée ukrainienne a par ailleurs déclaré dimanche avoir frappé dans la nuit une raffinerie de pétrole dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie.

"L'opération a visé une unité clé de traitement du pétrole ainsi que les réservoirs de l'entreprise, qui soutiennent l'effort de guerre de la Russie contre l'Ukraine", a-t-elle indiqué sur Telegram.

(Pavel Polityuk à Kyiv, avec Ann Wlodarczak-Semczuk à Varsovie, version française Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
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