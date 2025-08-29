Ukraine-Fin des opérations de secours à Kyiv, le bilan s'élève à 25 morts

Le bilan de l'attaque massive menée contre Kyiv dans la nuit de mercredi à jeudi par la Russie à l'aide de drones et de missiles s'établit à 25 morts, ont déclaré vendredi les autorités ukrainiennes à l'issue des opérations de secours.

Vingt-deux personnes dont quatre enfants ont péri dans la destruction d'un immeuble résidentiel du quartier de Darnytskyi.

Les bureaux de l'Union européenne et du British Council ont également été visés lors de ce raid nocturne.

(Rédigé par Ron Popeski, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)