Ukraine et Russie s'accusent mutuellement de violations du cessez-le-feu

(Actualisé avec accusations de la Russie)

L'Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées lundi de violations du cessez-le-feu entré en vigueur le 9 mai, Kyiv signalant notamment des attaques de drones et Moscou des frappes d'artillerie.

Les deux pays sont convenus vendredi, sous l'égide des Etats-Unis, d'un cessez-le-feu de trois jours, du 9 au 11 mai, alors que les efforts de paix visant à mettre fin à la guerre sont au point mort.

L'accord a déjà été mis à mal dimanche, chaque camp accusant l'autre de le violer.

Des responsables militaires et régionaux ukrainiens ont fait étatlundi de frappes de drones russes et d'affrontements sur le terrain au cours des dernières 24 heures.

Une personne a été tuée et deux autres ont été blessées dans la région de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur régional. Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré son gouverneur.

Trois personnes ont été blessées dans la région voisine de Mykolaïv, cinq dans la région de Kharkiv, dans le nord de l'Ukraine, et quatre dans la région orientale de Donetsk, selon les autorités régionales.

L'état-major de l'armée ukrainienne a déclaré que 180 affrontements avaient été enregistrés le long de la ligne de front au cours des dernières 24 heures et que les forces russes avaient déployé dimanche 80.037 drones kamikazes.

Le ministère russe de la Défense a pour sa part annoncé lundi avoir recensé 23.802 infractions de la partie ukrainienne depuis le début du cessez-le-feu, notamment des tirs de drones et des frappes d'artillerie.

Le ministère, cité par les agences de presse russes, précise que l'armée russe a riposté par des tirs de roquettes, d'artillerie et de drones.

(Rédigé par Anna Pruchnicka, version française Matthieu Huchet et Sophie Louet, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)