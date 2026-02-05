Ukraine et Russie entament une deuxième journée de pourparlers de paix à Abou Dhabi

par Olena Harmash

L'Ukraine et la Russie ont entamé jeudi à Abou Dhabi une deuxième journée de pourparlers menés sous l'égide des États-Unis afin de mettre fin à leur conflit, le plus destructeur en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, après une première journée qualifiée de productive et positive tant par Kyiv que par Moscou.

L'envoyé du président russe Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, a fait état jeudi de progrès et d'évolutions positives dans les discussions concernant la manière de mettre fin à la guerre, qui dure depuis quatre ans.

Au terme des échanges de mercredi, le principal négociateur ukrainien Roustem Oumerov a pour sa part évoqué des négociations "substantielles et productives, axées sur des mesures concrètes et des solutions pratiques".

Annonçant le début de la deuxième journée de discussions, il a déclaré que celles-ci se poursuivraient selon le même format, avec des consultations trilatérales, des discussions en groupe, puis à nouveau une coordination conjointe des positions.

"Le deuxième jour de négociations à Abou Dhabi a commencé", a indiqué Roustem Oumerov sur l'application Telegram.

Selon Kirill Dmitriev, des initiatives actives étaient en cours pour rétablir les relations entre la Russie et les États-Unis, notamment dans le cadre d'un groupe de travail américano-russe sur l'économie.

"Les bellicistes européens et de Grande-Bretagne tentent constamment de s'immiscer dans ce processus, d'interférer dans celui-ci. Et plus ces tentatives sont nombreuses, plus nous constatons que des progrès sont indéniablement réalisés", a-t-il affirmé.

"Il y a un mouvement positif vers l'avant", a également assuré Kirill Dmitriev dans des déclarations fournies par son service de presse.

L'administration du président américain Donald Trump pousse Kyiv et Moscou à trouver un compromis pour mettre fin à la guerre, mais les positions des deux parties semblent encore très éloignées sur des points clés malgré plusieurs cycles de négociations chapeautées par des responsables américains.

DONETSK ET ZAPORIJJIA PARMI LES SUJETS SENSIBLES

Les responsables ukrainiens ont cependant déclaré que ce cycle de négociations était différent des précédentes tentatives dans la mesure où la délégation russe inclut cette fois des militaires.

Les questions les plus complexes concernent les exigences de Moscou visant à ce que l'Ukraine cède les territoires qu'elle contrôle encore dans la région de Donetsk, dans l'est du pays, ainsi que le sort de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, située dans une zone occupée par la Russie.

Moscou pose comme condition préalable à tout accord que Kyiv retire ses troupes de l'ensemble de la région de Donetsk, y compris d'une ligne de villes fortifiées considérées comme l'une des défenses les plus solides de l'Ukraine.

Kyiv a pour sa part déclaré que le conflit devait être gelé le long des lignes de front actuelles et rejeté tout retrait unilatéral de ses forces, revendiquant en outre le contrôle de la centrale de Zaporijjia.

La Russie occupe environ 20% du territoire national ukrainien, y compris la Crimée et certaines zones de la région orientale du Donbass saisies avant l'invasion de 2022. Des analystes estiment que la Russie a pris le contrôle d'environ 1,5% du territoire ukrainien depuis début 2024.

Après des violentes frappes aériennes russes sur l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, avant les pourparlers, les informations faisant état d'attaques étaient moins nombreuses jeudi. Le maire de Kyiv a toutefois déclaré que deux personnes ont été blessées dans une attaque de drone russe contre la capitale ukrainienne.

(Reportage Olena Harmash, version française Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer)