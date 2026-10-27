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Ukraine-Entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à Olechky
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 03:16

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La Russie et l'Ukraine ont annoncé mardi qu'un cessez-le-feu localisé avait débuté afin de permettre une opération humanitaire dans la ville d'Olechky, dans le sud de l'Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a dit sur Telegram avoir cessez les bombardements en direction de la ville de Kherson mardi matin, en vue de l'opération humanitaire prévue à Olechky, située sur la rive orientale du fleuve Dniepr.

Le commissaire ukrainien aux droits de l'homme, Dmitro Loubinets, a confirmé sur Facebook que le cessez-le-feu avait débuté.

"En tant que chef de l'équipe de négociations ukrainienne, je confirme que la partie ukrainienne honore ses engagements", a-t-il écrit.

Les forces russes se sont emparées d'Olechky aux premiers jours de l'invasion de l'Ukraine, en février 2022.

Moscou et Kyiv sont convenus vendredi d'un cessez-le-feu localisé autour d'Olechky, ce qui permettra des livraisons aériennes d'aide et des évacuations alors que la ville est confrontée à des pénuries de nourriture et de médicaments.

Olechky est séparée de la ville de Kherson, tenue par les forces ukrainiennes, par le fleuve Dniepr.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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