Ukraine-Dix blessés dans une attaque de drones russes sur Odessa-autorités

Une attaque nocturne menée par des drones russes contre la ville d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a fait dix blessés, dont deux enfants, et endommagé des immeubles d'habitation, ont déclaré lundi des responsables ukrainiens.

Les dégâts les plus importants ont été recensés dans le quartier de Primorsky, où des immeubles résidentiels, un hôtel et des installations du centre-ville ont été endommagés, a déclaré Serhiy Lysak, chef de l'administration militaire locale, sur Telegram.

La plupart des blessés se trouvaient dans ce quartier, a-t-il précisé.

"Cela a été une nuit extrêmement difficile", a-t-il déclaré. Des immeubles d'habitation élevés, des maisons et des véhicules ont aussi été pris pour cible dans deux autres quartiers, a précisé Serhiy Lysak.

La ville d'Odessa, située sur les bords de la mer Noire, abrite un important port qui constitue une plaque tournante des exportations ukrainiennes. Depuis le début de la guerre, elle a été prise pour cible à plusieurs reprises par les forces russes.

L'autorité portuaire ukrainienne a annoncé lundi que la Russie avait mené des attaques contre des infrastructures portuaires sur la mer Noire, dans la région d'Odessa.

L'attaque a endommagé une installation énergétique au sein du terminal de marchandises et un navire battant pavillon nauruan a été légèrement endommagé lors de son passage dans un couloir maritime ukrainien.

(Rédigé par Anna Pruchnicka, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)