Ukraine-Deux personnes blessées par une frappe de drone russe sur Kyiv
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 07:44

Deux personnes ont été blessées dans une attaque de drone russe sur la capitale ukrainienne Kyiv, a déclaré jeudi le maire de la ville, Vitali Klitschko.

L'attaque a endommagé des immeubles résidentiels dans un quartier et des débris sont tombés sur le toit d'un immeuble de bureaux, provoquant un incendie dans un autre quartier, selon l'édile.

Des débris sont également tombés près d'un centre commercial et plusieurs vitres d'une école maternelle ont été brisées, a rapporté Vitali Klitschko sur Telegram.

Les forces aériennes ukrainiennes ont déclaré que la Russie avait tiré deux missiles balistiques et 183 drones dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'Ukraine. La défense antiaérienne ukrainienne a abattu 156 drones.

Un homme a également été blessé dans les environs de Kyiv, selon le gouverneur régional.

(Reportage d'Anna Pruchnicka; version française Zhifan Liu, édité par Bertrand Boucey)

