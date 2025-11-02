Ukraine-Deux morts et des milliers de foyers sans électricité après des attaques russes

(Actualisé avec bilan des attaques de la nuit)

Les raids aériens menés par la Russie en Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche ont fait deux morts et privé d'électricité des dizaines de milliers de foyers, ont rapporté les autorités ukrainiennes.

Deux personnes ont été tuées dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, où des camions de marchandises ont été pris pour cible.

Près de 60.000 personnes ont été privées d'électricité dans l'oblast de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur de la région, Ivan Fedorov.

Des coupures de courant ont également été signalées dans la région de Donetsk.

La Russie intensifie ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes à l'approche de l'hiver.

Le bilan d'une frappe aérienne russe samedi contre un magasin dans la région de Dnipropetrovsk s'est alourdi dimanche à quatre morts, dont deux garçons de 11 et 14 ans, a déclaré le gouverneur par intérim de la région.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré dimanche que la Russie avait mené près de 1.500 attaques de drones et lancé 1.170 bombes guidées et plus de 70 missiles sur l'Ukraine au cours de la semaine écoulée.

(Dan Peleschuk à Kyiv, avec Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)