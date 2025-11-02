 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Deux morts et des milliers de foyers sans électricité après des attaques russes
information fournie par Reuters 02/11/2025 à 13:08

(Actualisé avec bilan des attaques de la nuit)

Les raids aériens menés par la Russie en Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche ont fait deux morts et privé d'électricité des dizaines de milliers de foyers, ont rapporté les autorités ukrainiennes.

Deux personnes ont été tuées dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, où des camions de marchandises ont été pris pour cible.

Près de 60.000 personnes ont été privées d'électricité dans l'oblast de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur de la région, Ivan Fedorov.

Des coupures de courant ont également été signalées dans la région de Donetsk.

La Russie intensifie ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes à l'approche de l'hiver.

Le bilan d'une frappe aérienne russe samedi contre un magasin dans la région de Dnipropetrovsk s'est alourdi dimanche à quatre morts, dont deux garçons de 11 et 14 ans, a déclaré le gouverneur par intérim de la région.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré dimanche que la Russie avait mené près de 1.500 attaques de drones et lancé 1.170 bombes guidées et plus de 70 missiles sur l'Ukraine au cours de la semaine écoulée.

(Dan Peleschuk à Kyiv, avec Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank